Carabinieri vereiteln Einbrüche im Unterland

Aldein – Die Carabinieri haben im Südtiroler Unterland vermutlich Wohnungseinbrüche vereiteln können. Dank Videoüberwachung in mehreren Gemeinden und der Verarbeitung Tausender Daten wurde am vergangenen Wochenende in Montan ein verdächtiges Fahrzeug gezielt einer Kontrolle unterzogen. Drei polizeibekannte Ausländer – zwei davon ohne festen Wohnsitz – befanden sich in dem Auto. Sie konnten den Exekutivbeamten keine schlüssige Erklärung liefern, warum sie in der Gegend zwischen Aldein und Montan unterwegs waren.

Bei einer Durchsuchung des Autos stießen die Ordnungshüter zudem noch auf Einbruchswerkzeug. Auch hier konnte der Fahrer – ein 29-Jähriger – keine nachvollziehbare Erklärung abgeben.

Der Mann wurde daher von den Carabinieri wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt. Da er einschlägig vorbestraft ist, wurde auch um eine präventive Maßnahme angefragt.