Citycenter in Bozen: Kampf gegen Drogenkonsumenten im U-Geschoss

Bozen – Die Besitzer des Citycenters in der Südtiroler Straße in Bozen haben regelmäßig Probleme mit Drogenkonsumenten, die sich immer wieder in den Untergeschossen einnisten. Wie das Tagblatt Dolomiten berichtet, gibt es Klagen über Müll, Ausscheidungen und Zerstörungen.

Selbst ein engagierter Sicherheitsdienst sowie regelmäßige Kontrolle der Ordnungshüter konnten das Problem nicht vollends beheben.

