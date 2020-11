Corona: Drei Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet heute (5. November) drei neue Infektionsfälle aus italienischsprachigen Kindergärten und Schulen. Zwei davon wurden am Bozner Realgymnasium “Evangelista Torricelli” nachgewiesen. Die dritte Neuansteckung betrifft hingegen den Kindergarten “Dante Alighieri” in Bozen, wo eine Sektion bis zum 12. November in Quarantäne überstellt wurde. In Quarantäne befindet sich zudem je eine Gruppe der Kindergärten “La Coccinella” in Meran sowie “Firmian” und “Arcobaleno” in Bozen.

Von: luk