Corona: Drei Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion vermeldet heute drei neue Infektionsfälle aus italienischsprachigen Kindergärten und Schulen.

Jeweils eine Neuansteckung ist an der Grundschule “Martin Luther King” in Bozen, an der Mittelschule “Vittorio Alfieri” sowie am Kindergarten “Airone” in Bozen aufgetreten.

Eine Gruppe des Kindergartens “Airone” wurde bis zum 9. Dezember in Quarantäne überstellt.