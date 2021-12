Corona-Maßnahmen nicht beachtet: Zwei Bars geschlossen – zwölf Kunden sanktioniert

Bozen – Auch die Staatspolizei hat sich mit Beginn der 2G-Regelungen in vielen Lebensbereichen verstärkten Kontrollen gewidmet. In den vergangenen Stunden wurden rund 700 Personen überprüft, zwölf davon konnten in öffentlichen Lokalen sitzend keinen Super-Green-Pass vorweisen – neun davon in Bozen, zwei in Toblach und einer am Brenner.

In der Südtiroler Landeshauptstadt hat die Staatspolizei die Schließung zweier Bars – in Oberau und Don Bosco – für die Dauer von vier Tagen veranlasst. Dort war es wiederholt zu Verstößen der Corona-Regeln gekommen. Auch die Grünen Pässe von Gästen wurden nicht kontrolliert.

Die Bahnpolizei hat außerdem einen Zugpassagier wegen fehlenden Grünen Pass sanktioniert.

Die Kontrollen vonseiten der Ordnungskräfte werden in den kommenden Tagen in ganz Südtirol fortgesetzt.