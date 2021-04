Corona-Pass auch für Geimpfte und Genesene

Bozen – In Südtirol sind am Wochenende über 7.000 Menschen geimpft worden. Derzeit ist die Altersgruppe ab 60 Jahren an der Reihe. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat kaum jemand die Impfung verweigert. Der Sanitätsbetrieb listet seit ein paar Tagen nämlich auf, welcher Impfstoff wann verabreicht wird. Somit erfahren die Bürger schon bei der Vormerkung, welchen Impfstoff sie erhalten. Derzeit wird vor allem mit Biontech/Pfizer geimpft.

Schon in dieser Woche könnten die Anmeldungen für die Altersgruppe zwischen 55 und 59 geöffnet werden. Anfang Mai sollen dann die Über-50-Jährigen an der Reihe sein. Derzeit werde alles angeboten, was eingelagert sei, so Luca Armanaschi, Verwaltungskoordinator des Sanitätsbetriebes.

Impfanmeldungen sind online (www.coronaschutzimpfung.it) oder telefonisch werktags von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich (0471 100999).

Testoffensive startet

Neben der anziehenden Impfkampagne sollen in Südtirol die anstehenden Lockerungen mit einer Testoffensive begleitet werden. Heute geht es mit kostenlosen Nasenflügeltests los: Unter Aufsicht von geschultem Personal kann der Test selbst durchgeführt werden. Noch sind erst wenige Teststationen offen, im Laufe der Woche sollen es mehr werden.

Corona-Pass auch für Geimpfte

Das Land Südtirol will in der Folge bekanntlich einen Corona-Pass einführen. Diesen erhalten alle negativ getesteten Personen und dann auch die Geimpften sowie die Genesenen, berichtet heute die Tageszeitung Alto Adige und zitiert dabei Landesrat Arnold Schuler. Der “Pass” soll dann mehr Freiheiten ermöglichen, wie etwa ein Kino- oder Theaterbesuch.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia