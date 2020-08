Coronafälle bei Schützen und Carabinieri

Leifers/Terlan – Während in Leifers vier Coronafälle in der Carabinieri-Kaserne Guella aufgetreten sind, ist ein Fall einer Infektion mit Sars-CoV-2 auch bei den Schützen von Terlan bekannt geworden.

Medienberichten zufolge werden in Leifers nun alle Carabinieri-Beamten getestet.

Beim Fall in Terlan hatte der Infizierte mit der Terlaner Schützenkompanie am Samstag vor einer Woche am Trauergottesdienst für Alt-Dekan Johannes Noisternigg in Meran teilgenommen. Auch die anderen Schützen müssen nun getestet werden.

Ob sich andere Personen angesteckt haben, ist derzeit noch unklar. Bürgermeister Klaus Runer hofft, dass es bei einer Infektion bleibt.

Im Terlaner Altersheim sind unterdessen nach einem zweifelhaften Testergebnis die Regeln für Besucher wieder verschärft worden. Angehörige dürfen die Senioren vorerst nur mehr mit Voranmeldung besuchen. Die Treffen finden dann im eigens eingerichteten Besucher-Container statt.