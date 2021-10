Coronavirus: 154 Neuinfektionen – sechs Intensivpatienten

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind 1.267 PCR-Tests untersucht und dabei 99 Neuinfektionen festgestellt worden. Zusätzlich gab es 55 positive Antigentests.

Von 49 Hospitalisierten benötigen sechs Covid-19-Patienten intensivmedizinische Betreuung.

Todesfall meldet der Sanitätsbetrieb in Zusammenhang mit dem Coronavirus keinen. Am meisten Neuansteckungen gibt es in der Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren.

Bisher (27.10.) wurden insgesamt 673.037 Abstriche untersucht, die von 245.945 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (26.10.): *1.267

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 99

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 51.764

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 673.037

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 245.945 (+352)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.138.595

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 28.820

Durchgeführte Antigentests gestern: 7.092

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 55

Nasenflügeltests, Stand 26.10.: 922.481 Tests gesamt, 1.257 positive Ergebnisse, davon 613 bestätigt, 365 PCR-negativ, 279 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 26.10.2021 nach Altersgruppen:

0-9: 18=12%

10-19: 23=15%

20-29: 15=10%

30-39: 21=14%

40-49: 26=17%

50-59: 29=19%

60-69: 9=6%

70-79: 7=5%

80-89: 4=3%

90-99: 2=1%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 43

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 4

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 6

Verstorbenen: 1.199 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2.379

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 147.616

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 149.995

Geheilte Personen insgesamt: 78.357 (+91)

* Hinweis: Die Anzahl der gestern (26.10.) kommunizierten Abstriche wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 671.769 auf 671.770 korrigiert.

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia