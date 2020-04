Coronavirus: 3.195 Personen in Tirol genesen

Innsbruck – Von gestern, Mittwochabend, bis heute, Donnerstagabend, sind in Tirol 35 weitere Personen vom Coronavirus genesen. Im gleichen Zeitraum waren zwei neue positive Corona-Testungen in Tirol zu verzeichnen. Somit sind aktuell insgesamt 3.195 Personen in Tirol vom Coronavirus genesen, 203 Personen sind aktuell noch mit dem Coronavirus infiziert.

Hinweis: Die Zahlen des Dashboards, das vom Gesundheitsministerium betrieben wird, sind nicht vollständig aktualisiert. Aus diesem Grund stellt das Land Tirol jene Zahlen zur Verfügung, die die Landeswarnzentrale führt. Unter www.tirol.gv.at/dashboard ist das Zahlen-Dashboard des Landes Tirol abrufbar:

Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 203

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 2

Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.195

Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 35

Zahl der verstorbenen Personen: 105

Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 52.425

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 50.032

Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.393

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

Innsbruck: 39 (360)

Innsbruck-Land: 13 (357)

Landeck: 43 (932)

Imst: 19 (265)

Lienz: 10 (136)

Kufstein: 41 (438)

Schwaz: 22 (311)

Kitzbühel: 14 (343)

Reutte: 2 (53)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 256.399