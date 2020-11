Coronavirus: 341 Neuinfektionen – acht Tote

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind 2.734 Abstriche untersucht und 341 Neuinfektionen festgestellt worden. Gleichzeitig meldet der Südtiroler Sanitätsbetrieb acht Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

298 Personen sind stationär aufgenommen, weitere 41 in intensivmedizinischer Betreuung.

Bisher wurden insgesamt 300.122 Abstriche untersucht, die von 146.006 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (24. November): 2.734

Neu positiv getestete Personen: 341

Gesamtzahl mittels PCR-Test positiv getestete Personen: 21.961

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 300.122

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 146.006 (+611)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 298

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 144

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 94 (83 in Gossensaß, 11 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 41

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 498 (+8)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 9.410 (darunter 11 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 47.698 (darunter 1.495 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 57.108

Geheilte Personen: 9.863 (+389); zusätzlich 1.286 (+16) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 11.149 (+405)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 858, 549 geheilt (Stand 14.11)

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 32, 28 geheilt (Stand 14.11)