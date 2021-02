Coronavirus: 395 Neuinfektionen und acht Tote

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind 2.775 PCR-Tests untersucht und dabei 290 Neuinfektionen festgestellt worden. Zusätzlich gab es 105 positive Antigentests.

Außerdem teilt der Sanitätsbetrieb mit, dass acht weitere Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben sind. 45 Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation in Südtirols Krankenhäusern.

Bisher (14. Februar) wurden insgesamt 460.482 Abstriche untersucht, die von 190.126 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (13. Februar): 2.775

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 290

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 40.096

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 460.482

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 190.126 (+634)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 676.121

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 20.076

Durchgeführte Antigentests gestern: 3.054

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 105

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 255

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 163 (am 13.2.)

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 20 (20 in Gossensaß, 0 in Sarns)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 45 (davon 40 als ICU-Covid klassifiziert, zusätzlich 1 Patientin/Patient in Intensivbetreuung Ausland)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 943 (+8)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 16.733

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 98. 525

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 115.258

Geheilte Personen: mit PCR Test 26.195 (+396) zusätzlich 1.642 (+5) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 10.777 (+0)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.846, davon 1.408 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 53, davon 40 geheilt. (Stand: 10.02.2021)