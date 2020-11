Coronavirus: 690 Neuinfektionen – fünf Todesfälle

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind 2.865 Abstriche untersucht und 690 Corona-Neuinfektionen in Südtirol festgestellt worden.

Außerdem meldet der Sanitätsbetrieb fünf weitere Todesfälle. 346 Personen sind stationär aufgenommen, weitere 44 in intensivmedizinischer Betreuung.

Bisher wurden insgesamt 272.538 Abstriche untersucht, die von 137.003 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (13. November): 2.865

Neu positiv getestete Personen: 690

Gesamtzahl mittels PCR-Test positiv getestete Personen: 16.674

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 272.538

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 137.003 (+1.079)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 346

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 110

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 111 (101 in Gossensaß, 10 in Sarns)

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 44

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 379 (+5)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 9.204 (darunter 4 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 38.975 (darunter 1.537 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 48.179

Geheilte Personen: 6.236 (+340); zusätzlich 1.121 (+16) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 7.357 (+356)

Der Anstieg der Anzahl der positiv getesteten Mitarbeiter, der mit Mitteilung vom 12.11. mitgeteilt worden ist, betrifft den Zeitraum 31.10. – 11.11.

Stand 30.10.: Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 368, 231 geheilt. Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 21, 15 geheilt.

Stand 11.11.: Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 773, 366 geheilt. Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 31, 21 geheilt.