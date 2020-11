Coronavirus: Acht Neuinfektionen an italienischen Schulen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion hat heute acht neue Infektionsfälle bekanntgegeben, die italienischsprachige Bildungseinrichtungen betreffen.

Drei davon wurden aus der Grundschule “Alexander Langer” gemeldet, zwei von der Grundschule “Don Giovanni Bosco” und weitere zwei von der Mittelschule “Ada Negri” (alle Bozen).

Auch an der italienischen Landeshotelfachschule “Cesare Ritz” in Meran ist ein Infektionsfall aufgetreten. Eine Schulklasse befindet sich in diesem Zusammenhang in Quarantäne.