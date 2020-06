Coronavirus: Ein positives Testergebnis in den letzten 24 Stunden

Innsbruck – Seit gestern, Montagabend, liegt ein weiteres positives Coronavirus-Testergebnis in Tirol vor, fünf Personen sind wieder genesen. Somit sind aktuell 14 Personen in Tirol am Coronavirus erkrankt, 3.425 Personen sind wieder genesen.

• Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 14

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

• Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.425

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 5

• Zahl der verstorbenen Personen: 108

• Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 74.364

• Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 72.156

• Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.208

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

• Innsbruck: 1 (405)

• Innsbruck-Land: 2 (371)

• Landeck: 3 (976)

• Imst: 0 (289)

• Lienz: 0 (146)

• Kufstein: 4 (485)

• Schwaz: 3 (337)

• Kitzbühel: 1 (360)

• Reutte: 0 (56)

Testungen Österreich: Zahl der durchgeführten Testungen: 456.378