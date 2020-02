Coronavirus: Keine Hamsterkäufe am Land

Bozen – Hamsterkäufe angesichts der sich ausbreitenden Lungenkrankheit Covid-19 ist vor allem ein Phänomen, das in Südtirols Städten vorkommt, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Am Montag haben unter anderem im Interspar in Bozen Menschen die Regale nahezu gestürmt, um sich mit Vorräten einzudecken. Neben Bozen ist das Phänomen auch in anderen Südtiroler Städten bemerkbar.

In den Landgemeinden hat man von Hamsterkäufen hingegen noch kaum etwas gemerkt.

