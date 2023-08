Coronavirus macht sich wieder bemerkbar – zwei Todesopfer in Südtirol

Bozen – Das Coronavirus scheint in diesen Tagen in Südtirol wieder vermehrt in Erscheinung zu treten. Zwar ist die Pandemie offiziell vorbei, dennoch kursiert natürlich auch in Südtirol der Erreger. Im Krankenhaus Bozen bemerkt man seit Mitte August einen Anstieg der Infektionszahlen und der Aufnahmen von Coronapatienten, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Derzeit betroffen sind vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. “In den vergangenen Tagen gab es auch wieder zwei Todesfälle”, erklärt Pierpaolo Bertoli ärztlicher Direktor für den Gesundheitsbezirk Bozen. Seit Monaten habe man das nicht mehr registriert. Die betroffenen Patienten seien alt und gesundheitlich angeschlagen gewesen. Infolge der Infektion mit dem Coronavirus haben sie eine starke Lungenentzündung entwickelt und sind daran gestorben.

Laut Bertoli müsse man das Coronavirus weiter im Blick haben und sich auf den Herbst vorbereiten. Das Gesundheitsministerium in Rom empfiehlt die Impfung aller Menschen über 60 Jahren. Diese dürfte laut dem Sanitätsbetrieb ab Oktober wieder verabreicht werden.