Coronavirus: Positiv getesteter Fall im Bezirk Landeck

Innsbruck – Ein 43-jähriger Mann aus St. Anton am Arlberg wurde positiv auf das Coronavirus getestet. „Der Mann befindet sich bereits stationär im Krankenhaus Zams und wird dort abgesondert und versorgt“, informiert Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. Die gesundheitsbehördlichen Erhebungen hinsichtlich möglicher Zusammenhänge mit anderen Fällen im Bezirk Landeck laufen auf Hochtouren.

Wie in den vorangegangenen Fällen laufen zudem die routinemäßigen behördlichen Abklärungen hinsichtlich der engen Kontaktpersonen des positiv getesteten 43-Jährigen. Kontaktpersonen aus dem engen Umfeld werden für 14 Tage isoliert. Weitere Kontaktpersonen, die nicht zum engen Kreis zählen, werden über einzuhaltende Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen informiert und sind angehalten, wie auch enge Kontaktpersonen ihren Gesundheitszustand für die kommenden zwei Wochen zu beobachten. Damit sind in Tirol aktuell 31 Personen am Coronavirus erkrankt, zwei Personen sind nach einer Corona-Erkrankung mittlerweile wieder völlig gesund.

Weitere Informationen zum Coronavirus:

Kostenlose 24-Stunden-Hotline des Landes Tirol: 0800 80 80 30

Telefonische Gesundheitsberatung: 1450

Kostenlose 24-Stunden-Infoline der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit): 0800 555 621

Weiterführende Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/coronavirus sowie unter www.ages.at/themen/ krankheitserreger/coronavirus/ und in der Land Tirol-App