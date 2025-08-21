Aktuelle Seite: Home > Chronik > Umgekippter Lkw blockiert Brennerautobahn
A22 bei Sterzing

Umgekippter Lkw blockiert Brennerautobahn

Donnerstag, 21. August 2025 | 16:57 Uhr
wk rettung weißes Kreuz notarzt blaulicht symbol ambulance ambulanz hilfe
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
Von: luk

Sterzing – Ein schwerer Unfall hat am Donnerstag den Verkehr auf der Brennerautobahn A22 zum Erliegen gebracht. Auf Höhe von Sterzing kippte ein Lkw um und blockierte die Südspur.

Die Feuerwehren von Sterzing, Mittewald und Franzensfeste rückten nach der Alarmierung umgehend aus. Den Einsatzkräften gelang es, den im Führerhaus eingeklemmten Fahrer zu befreien. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Während die Bergungsarbeiten noch andauern, bleibt die Südspur zwischen Sterzing und Brixen Nord gesperrt. Auch die Einfahrt Sterzing in Richtung Süden ist derzeit nicht befahrbar. Der Verkehr nach Möglichkeit umgeleitet. Der Vorfall hat für erhebliche Verzögerungen gesorgt.

Bezirk: Wipptal

Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
