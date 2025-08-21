Umgekippter Lkw blockiert Brennerautobahn

Von: luk

Sterzing – Ein schwerer Unfall hat am Donnerstag den Verkehr auf der Brennerautobahn A22 zum Erliegen gebracht. Auf Höhe von Sterzing kippte ein Lkw um und blockierte die Südspur.

Die Feuerwehren von Sterzing, Mittewald und Franzensfeste rückten nach der Alarmierung umgehend aus. Den Einsatzkräften gelang es, den im Führerhaus eingeklemmten Fahrer zu befreien. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Während die Bergungsarbeiten noch andauern, bleibt die Südspur zwischen Sterzing und Brixen Nord gesperrt. Auch die Einfahrt Sterzing in Richtung Süden ist derzeit nicht befahrbar. Der Verkehr nach Möglichkeit umgeleitet. Der Vorfall hat für erhebliche Verzögerungen gesorgt.