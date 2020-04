Coronavirus und Haustiere: Antworten auf die häufigsten Fragen

Bozen – Der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs beantwortet die häufigsten Fragen von Haustierbesitzern, wie sie sich in dieser Zeit der Ausgangsbeschränkungen richtig verhalten.

Die Verbreitung des neuartigen Coronavirus hat schwerwiegende Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen. Auch viele Tierhalter sind um ihre vierbeinigen Freunde besorgt.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Haustiere mit dem neuen Coronavirus infizieren, an COVID-19 erkranken und das Virus direkt auf den Menschen übertragen können. Es ist für die Halter von Haustieren jedoch sinnvoll, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich selbst und die Haustiere zu schützen und gleichzeitig auf das Wohlbefinden der Tiere zu achten. Insbesondere wird empfohlen, gute Hygienepraktiken wie häufiges Händewaschen, vor allem vor und nach der Pflege von Haustieren, zu befolgen. Dies helfe, die Ausbreitung des Coronavirus, aber auch anderer Krankheitserreger zu verhindern.

Die häufigsten Fragen von Haustierbesitzern

Darf ich meinen Hund spazieren führen? Kann mein Haustier bei mir bleiben, wenn ich in Quarantäne bin? Was passiert, wenn mir in der Quarantänezeit das Tierfutter ausgeht? Was soll ich tun, wenn mein Haustier zu husten und zu niesen beginnt? Die häufigsten Fragen von Haustierbesitzern – insbesondere von Personen, die sich in Quarantäne befinden – beantwortet der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs im beiliegenden Dokument.

Der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs ist Teil des Vorsorgedepartments. Zu seinen Aufgaben gehört auch der Tierschutz und die Tiergesundheit, wobei die genannten Vorsichtsmaßnahmen Anwendung finden.