Coronavirus: Zahlen in Südtirol steigen weiter an

Bozen – Bis heute früh wurden im Laufe des gestrigen Tages 648 Abstriche ausgewertet, 79 davon waren positiv. Damit beläuft sich in Südtirol die Zahl der Personen, die positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet wurden, nun auf 1082. Dies teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

Insgesamt wurden bisher vom Südtiroler Sanitätsbetrieb 9.168 Abstriche untersucht, die 5.509 Personen abgenommen worden waren.

Stationär aufgenommen sind derzeit 225 Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Dazu kommen noch 66 Verdachtsfälle.

Intensive Betreuung benötigen weitere 51 in den Krankenhäusern versorgte Personen. Zusätzlich werden mit Stand heute neun Patienten in Österreich (Reutte, Lienz, Hall, Innsbruck, Feldkirch) intensivmedizinisch betreut.

Die Zahl der mit Covid-19 Verstorbenen beläuft sich nun auf 64.

Insgesamt befinden sich nun 3.935 Südtirolerinnen und Südtiroler in amtlich verordneter Quarantäne.

Mittlerweile wurden 127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet. Dazu kommen noch neun Basisärzte und zwei Basiskinderärzte.

Die Zahl der von Covid-19 wieder Genesenen steigt ebenfalls an. Nun sind es in Südtirol 70 Personen, die als geheilt gelten.

Die Zahlen in Kürze

Untersuchte Abstriche seit gestern bis heute (28. März) früh: 648

Positiv getestete Abstriche bis heute früh: 79

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 9.168

Gesamtzahl der getesteten Personen: 5.509

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 1082

Auf Normalstationen untergebrachte Covid-19-Patienten/ Patientinnen: 225

Covid-19 Patientinnen und Patienten in Intensivbetreuung: 51

Als Verdachtsfälle Aufgenommene: 66

Verstorbene seit gestern bis heute früh: vier

Verstorbene insgesamt: 64

Personen in verordneter Quarantäne: 3935

Geheilte insgesamt: 70

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 127

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: elf

Die Tabellen mit der Anzahl der positiv getesteten Personen bzw. der Personen in häuslicher Isolation nach Gemeinde werden nachgereicht.

Situation in Südtirols Seniorenwohnheimen

Die Zahlen zu positiv getesteten Personen in Südtirols Seniorenwohnheimen, die an den eigens eingerichteten Krisenstab übermittelt wurden, befinden sich weiter im Anstieg. Positiv getestete Heimbewohner bzw. Mitarbeiter oder isolierte Heimbewohner gibt es in 48 der 77 Seniorenwohnheime (Stand 27. März, abends):

Positiv getestete Heimbewohner: 101 in Heimen + 7 im Krankenhaus (Vergleich zum 25. März: 96 im Heim + 8 im Krankenhaus)

Isolierte Heimbewohner: 371 (Vergleich zum 26. März: 276)

Verstorbene Heimbewohner: 14 (Vergleich zum 26. März: 10)

Positiv getestete Mitarbeiter: 85 (Vergleich zum 26. März: 55)

Mitarbeiter in Quarantäne: 57 (Vergleich zum 26. März: 42)