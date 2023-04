Corvara: Wieder schwerer Unfall mit Motorschlitten

Corvara – Am Campolongo-Pass oberhalb von Corvara ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem weiteren Unfall mit einem Motorschlitten gekommen. Dabei zog sich einer der Betreiber der Crep-de-Munt-Hütte schwere Verletzungen zu. Der 37-jährige Mann war kurz nach Mitternacht auf dem Weg ins Tal, als er in einer Unterführung für Skifahrer die Kontrolle über das Gefährt verlor. Es prallte gegen die Mauer und der Fahrer wurde auf den Boden geschleudert.

Kurz danach wurde Alarm geschlagen. Die Bergrettung von Abtei und das Weiße Kreuz sorgten für die Bergung und Erstversorgung des Patienten. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht. Dort stellten die Ärzte ein Thoraxtrauma fest. Der 37-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der Motorschlitten wurde von den Carabinieri beschlagnahmt. Die Maschine, die zur Hütte gehört, war bereits in einen schweren Unfall Anfang Februar verwickelt. Damals zog sich ein junger Kellner schwere Verletzungen zu. Ein Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon, berichtet die Zeitung Alto Adige.