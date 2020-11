Covid-19: Elf Fälle an den italienischen Bildungseinrichtungen

Bozen – Die Italienische Bildungsdirektion hat heute elf neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bekanntgegeben, die italienischsprachige Bildungseinrichtungen betreffen.

Sieben davon wurden an der Grundschule “Martin Luther King” in Bozen nachgewiesen. Zwei positive Covid-19-Fälle gibt es an der Mittelschule “Alfieri” ebenfalls in der Landeshauptstadt. Jeweils einen Fall ist im Lyzeum “Torricelli” in Bozen und an der Mittelschule “Manzoni” in Brixen aufgetreten. Darüber hinaus wurden einige Klassen in italienischsprachigen Schulen unter Quarantäne gestellt, und zwar zwei Klassen der Grundschule “Dante” in Bozen (bis einschließlich 10. November) sowie jeweils eine Abteilung des Kindergartens “Città dei Bambini” in Bozen (bis einschließlich 12. November) und des Kindergartens “Raggio di Sole” in Bozen (bis einschließlich 11. November) ebenso wie eine Klasse der der Grundschule “Don Bosco” in der Landeshauptstadt.

Die Italienische Bildungsdirektion ruft die Familien, Schülerinnen und Schüler auf, sich nur über zuverlässige Kanäle zu informieren.