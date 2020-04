Covid-19: Risiko in den Dörfern höher

Bozen – Das Risiko, an Covid-19 zu sterben, ist derzeit in den Dörfern um ein Vielfaches höher als in den Städten. Das schreibt das Tagblatt Dolomiten in seiner Montagsausgabe. Die meisten Covid-19-Toten gemessen an den Gemeindebürgern hat Montan im Unterland zu betrauern: 2,9 Tote je 1.000 Einwohner.

Bozen und Meran haben eine Covid-Todesrate von 0,3 auf 1.000 Bürger.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen „Dolomiten“-Ausgabe!