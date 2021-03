Covid-19 senkt die Stimmung und das Vertrauen

Bozen – Die Corona-Pandemie schlägt sich auf die Stimmung der Bevölkerung nieder. Dies zeigen unter anderem die Ergebnisse der Stichprobenerhebung, die vom ASTAT im Jänner 2021 durchgeführt wurde.

Das persönliche Wohlbefinden war im Jänner bei einer von drei Personen gering. Die Analyse nach Geschlecht bestätigt ein etwas schlechteres allgemeines Wohlbefinden bei den Frauen und die Analyse nach Alter zeigt erneut ein stärker verbreitetes Unbehagen bei den jüngsten Altersklassen.

Die häusliche Stimmung wird weiterhin überwiegend positiv wahrgenommen, ist aber gegenüber dem Frühjahr 2020 etwas schlechter geworden.

40 Prozent der volljährigen Südtiroler, unabhängig von Geschlecht und Alter, gaben an, dass sie sich im Jänner 2021 weniger körperlich betätigt haben als vor der Covid-19-Pandemie.

Zehn Prozent geben an, mehr ungesunde Lebensmittel gegessen zu haben, acht Prozent haben mehr Alkohol getrunken und fünf Prozent haben mehr geraucht. Diese drei Verhaltensweisen, für die es keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt, sind bei den Jüngeren weiter verbreitet als bei den älteren Menschen. Diejenigen, die mehr ungesunde Lebensmittel gegessen oder mehr Alkohol getrunken haben, haben im Durchschnitt ihre körperliche Aktivität stärker reduziert.

Vertrauen in Politik und Medien gesunken

Auf die Frage, wie sie ihr Vertrauen in Institutionen und Medien gegenüber der ersten Phase der Covid19-Pandemie einschätzen, sind die Südtiroler im Durchschnitt der Meinung, dass dieses gesunken ist.

Das schlechteste Ergebnis erzielten die politischen Einrichtungen: 49 Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler geben an, dass sie weniger Vertrauen in sie haben als im letzten Frühjahr, während vier Prozent mehr Vertrauen haben und 47 Prozent ihre Meinung nicht geändert haben. Darauf folgt das Vertrauen in die Medien, das bei 40 Prozent der Bevölkerung gesunken, bei drei Prozent gestiegen und bei 57 Prozent unverändert geblieben ist. Die Ordnungshüter und die Gesundheitsversorgung verzeichneten hingegen einen geringeren Rückgang des Vertrauens.