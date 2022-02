Crash zwischen Motorrad und Pkw: Ein Schwerverletzter

Unfall in Bozen

Bozen – In der Pacinotti-Straße in Bozen hat sich am Freitag gegen 14.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen.

Ein Schwerverletzter musste ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen der Notarzt, ein Rettungstransportwagen und die Stadtpolizei.