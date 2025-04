Crash zwischen Pkw und Linienbus

Von: luk

Mühlbach – Am Freitagmorgen kam es gegen 6:45 Uhr auf der Pustertaler Straße in Höhe des Altersheims und Klosters in Mühlbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Dabei wurde eine Frau aus Südtirol leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion Mühlbach des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr von Mühlbach sowie die Carabinieri, die die Unfallaufnahme durchführten und den Verkehr regelten.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.