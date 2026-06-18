Aktuelle Seite: Home > Chronik > Crash zwischen Railjet und Auto auf kleinem Kärntner Bahnhof
Ein Railjet krachte in Kärnten in ein auf die Geleise ragendes Auto.

Crash zwischen Railjet und Auto auf kleinem Kärntner Bahnhof

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 16:45 Uhr
Ein Railjet krachte in Kärnten in ein auf die Geleise ragendes Auto.
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Am Bahnhof Lind ob Velden (Bezirk Villach-Land) ist es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug gekommen. Die Polizei bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Eine Frau fuhr das Auto neben dem Bahnhofsgebäude über einen Grünstreifen und den Bahnsteig, bis es teilweise in den Gleisbereich ragte. Vor der Kollision mit dem herannahenden Zug konnte sie das Auto verlassen. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde das Auto mitgeschleift und fing Feuer.

“Das Auto wurde 300 bis 400 Meter weit mitgeschleift”, sagte Polizeisprecher Werner Pucher. Der Vorfall passierte gegen 11.45 Uhr. Die Amtshandlung war am späten Nachmittag noch im Laufen, das Feuer in der Zwischenzeit gelöscht. Zur Identität der Frau und dem Grund, weswegen sie auf den Bahnsteig gefahren war, gab es noch keine Informationen.

150 Fahrgäste aus Zug gebracht

Der Zug war ein schneller Railjet, der bei dem kleinen Bahnhof eigentlich nur durchfahren sollte, hieß es seitens der ÖBB. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw unter das Triebfahrwerk geschoben und verkeilte sich dort, sodass es zu dem Brand kam. Der Feuerwehr gelang es durch rasches Löschen, ein Übergreifen der Flammen auf den Zug zu verhindern. Der Zug wurde evakuiert, rund 150 Fahrgäste hatten sich an Bord befunden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Fernverkehr musste umgeleitet werden, die Streckensperre zwischen Velden und Föderlach kann frühestens um 17.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Kommentare
99
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Kommentare
69
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Bewaffneter Raubüberfall in Meraner Bar
Kommentare
28
Bewaffneter Raubüberfall in Meraner Bar
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoniconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Kommentare
23
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoniconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Die teuersten Feriendomizile in Italien: Gröden liegt an dritter Stelle
Kommentare
21
Die teuersten Feriendomizile in Italien: Gröden liegt an dritter Stelle
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 