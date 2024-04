Crash zwischen Tramin und Auer fordert Verletzten

Tramin/St. Jakob – Auf der Landesstraße zwischen Tramin und Auer sind am Dienstagvormittag gegen 10.00 Uhr auf der Höhe der Moosbar zwei Pkw zusammen geprallt. Dabei wurde eine Person verletzt.

Als die Freiwillige Feuerwehr Tramin am Unfallort eintraf, befand sich die verletzte Person noch im Fahrzeug. Die Erste-Hilfe-Gruppe der Feuerwehr Tramin betreute die verletzte Person, bis die Helfer des Weißen Kreuzes eintrafen.

Anschließend wurde die Person schonend aus dem Auto geborgen und ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Tramin stand mit drei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort. Die Feuerwehr St. Josef am See stand in Einsatzbereitschaft. Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob – Grutzen ist unterdessen zur Bergung eines Pkw ausgerückt. Der Vorfall hat sich gegen 11.20 Uhr ereignet.