Da ist so viel drin – im Leben 60+

Bozen – Die Broschüre Wegweiser 60+ sammelt erstmals wichtige soziale Anlaufpunkte für Personen der Generation 60+. Sie listet Einrichtungen, Vereine, Projekte, Angebote und Leistungen für Seniorinnen und Senioren in Südtirol in Papierformat bzw. auch in digitaler Version auf und verweist bei offenen Fragen auf die passenden Anlaufstellen. Den Wegweiser 60+ gibt es in deutscher und in italienischer Sprache. Die Broschüre wurde heute in Bozen im Rahmen einer Pressekonferenz vom Präsidenten Otto von Dellemann, der Vizepräsidentin Monica Devilli, der Landeshauptmannstellvertreterin Waltraud Deeg und der Direktorin für das Amt für Senioren und Sanitätssprengel vorgestellt.

Manchmal fehlt uns dieses Gefühl, etwas in der Hand zu halten, so wie früher, als es Ratgeber, Notizen, Telefonbücher ausschließlich in Papierform gab. Alles auf einen Blick zu haben, groß, übersichtlich, einfach umblättern, ohne lange suchen und googlen zu müssen.

Die Broschüre 60+ bietet genau das: Ein Heft in Papierform, welches auch digital zugänglich ist. Es versteht sich nicht als neunmalkluger Besserwisser, sondern als Wegweiser, als Ratgeber für Menschen jenseits der 60, sowie deren Angehörigen, in den folgenden vier großen Bereichen: Beteiligung/Freizeit, Gesundheit/Begleitung/Pflege, Wohnen und Finanzen.

Logisch finden Interessierte da den Seniorenclub in ihrer Nähe, aber auch den Kontakt zum Altherren Fußballclub, oder zum Social Media-Weiterbildungskurs. Alternativen zum Seniorenheim sind aufgelistet: Möglichkeiten, daheim alt zu werden, genauso wie Anlaufstellen für Ansuchen um Pflegegelder oder sonstige finanzielle Unterstützung.

Im ersten Teil finden die „60+ler“ Institutionen und Vereine, die südtirolweit aktiv sind, im zweiten Teil die Kontakte in den jeweiligen Bezirksgemeinschaften.

Herausgebracht wurde der Wegweiser 60+ von den Profis der Genossenschaft Wohnen im Alter, die eine große Palette an Möglichkeiten und Services anbieten, um Menschen das Leben im fortgeschrittenen Alter so lebenswert wie möglich zu gestalten. Die Inhalte wurden von der Sozialgenossenschaft Sophia erarbeitet.

Obmann Otto von Dellemann sieht die Broschüre als eine Sammlung wichtiger sozialer Anlaufstellen für Menschen der Generation 60+, deren Angehörigen und allen, die am Thema interessiert sind. „Das Ziel: Einen Überblick zu bekommen, was es alles so gibt an Angeboten, Diensten, Leistungen für Senioren und Seniorinnen“, betont auch Landesrätin Waltraud Deeg. „Wir wollen die Menschen wie mit einem Kompass durch ein gutes, bürgernahes Sozialwesen navigieren“

Alle, die die Broschüre in Papierform oder auch digital durchblättern, werden überrascht sein, wie viel Lebensfreude, wie viel Erleichterung, wie viel Anlaufstellen, wie viel Alternativen und Bewegung da drin ist, im Leben 60+.

Der Wegweiser 60+ ist am Sitz der Genossenschaft Wohnen im Alter in der Beda-Weber-Str1 in Bozen ab sofort erhältlich und ab Mitte Juni bei den Organisationen: KVW, Coopbund Südtirol, Weißes Kreuz, Genossenschaft Sophia, Stiftung St. Elisabeth, Kolpinghaus Bozen und Meran.

Der Wegweiser 60+ kann auch auf der Homepage unter: www.wohnen-im-alter.it jederzeit online heruntergeladen werden.