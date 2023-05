Dachstuhl fängt Feuer: Fotovoltaikanlage erschwert Löscharbeit – VIDEO

Alarm in Prad am Stilfserjoch

Prad am Stilfserjoch – In Prad am Stilfserjoch im Vinschgau heulten am Montag um die Mittagszeit die Feuerwehrsirenen auf. In einem Wohnhaus im Weiler Agums ist am Dachstuhl ein Brand ausgebrochen.

“Mithilfe der Drehleiter aus Mals und unter Atemschutz konnten die Flammen rasch bekämpft werden und somit ein Vollbrand des Daches verhindert werden”, schildert die Freiwillige Feuerwehr Prad. Eine Person musste aus dem Gebäude gerettet werden. Verletzte gab es glücklicherweise aber nicht.

Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Der Feuerwehreinsatz wurde allerdings bis in den Nachmittag hinein fortgesetzt. Auf dem Dach des Hauses sind Fotovoltaikplatten angebracht. Die Wehrleute mussten sie entfernen, um alle Glutnester ablöschen zu können.

Im Einsatz waren außerdem die Freiwilligen Feuerwehren von Lichtenberg und Schluderns, das Weiße Kreuz und die Ordnungshüter.

https://fb.watch/kxVJUbGwx_/

Ankunft des Kommandofahrzeuges beim Dachstuhlbrand in Agums. Posted by Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch on Monday, May 15, 2023