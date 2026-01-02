Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dachstuhlbrand am Ober-Pahlerhof in Toblach unter Kontrolle
Dachstuhlbrand am Ober-Pahlerhof in Toblach unter Kontrolle

Freitag, 02. Januar 2026 | 17:52 Uhr
Update
Von: luk

Toblach – In Wahlen – einer Fraktion der Gemeinde Toblach – ist am Freitagnachmittag am Ober-Pahlerhof ein Feuer ausgebrochen.

Der Dachstuhl des Hofes war betroffen. Die Feuerwehren der Umgebung kämpften mit massivem Aufgebot gegen die Ausbreitung.

Die Bemühungen waren von Erfolg gekrönt: Die Wehrleute konnten die Brandausbreitung verhindern und die direkt angebauten Nachbargebäude schützen.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Verletzte gab es zum Glück keine. Auch die Tiere im Stall blieben verschont.

Sieben Tanklöschfahrzeuge und drei Drehleitern waren im Einsatz, um den Brand einzudämmen. Beteiligt waren die Feuerwehren aus Wahlen, Aufkirchen, Toblach, Niederdorf, Prags, Welsberg und Oberolang sowie die Drehleiter der Feuerwehr Sillian in Osttirol. Auch der Bezirksfeuerwehrverband Oberpustertal war vor Ort.

Zusätzlich waren auch das Weiße Kreuz Innichen und die Carabinieri alarmiert worden.

Bezirk: Pustertal

