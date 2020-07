Damenfußball trauert um Alina Seeber

Sand in Taufers/Pfalzen/Natz – Der Damenfußball sowie ihre Angehörigen und Freunde trauern um eine sehr talentierte Fußballerin, die 22-jährige Alina Seeber.

Alina Seeber war Spielerin des Damenfußballvereins Pfalzen-Natz und bestritt zusammen mit ihren Fußballkolleginnen die Meisterschaft der Oberliga.

Aufgrund ihres früh erkannten Talents als Spielerin stand Alina Seeber einige Male auch für verschiedene Jugendnationalmannschaften auf dem Platz. Die talentierte und fleißige Spielerin war aber auch als Skilehrerin tätig. In diesem Fall stand die 22-Jährige für die Skischule am Speikboden im Ahrntal auf der Piste.

Ein zerebrales Aneurysma machte am Freitag dem jungen Leben von Alina Seeber, die ursprünglich aus Sand in Taufers stammte, ein jähes Ende.

Ihr Verein widmete Alina Seeber einen bewegenden Nachruf:

“Fassungslos und voller Trauer müssen wir von unserer geschätzten Mitspielerin und Freundin Alina Abschied nehmen, die viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde. Liebe Alina, wir alle sind unendlich traurig, dass du den letzten Zweikampf, das letzte und wichtigste Spiel nicht gewinnen konntest. Wir werden dich vermissen – auf und neben dem Platz, denn wir waren nicht nur eine Mannschaft, sondern Freunde. Dein Lachen, dein Sinn für Humor und deine Unbekümmertheit werden nun in unseren Erinnerungen bestehen bleiben.

Von nun an wird dein Platz, gleich links neben der Tür, für immer leer sein…

Dankbar werden wir uns immer an die schönen Momente, die vielen gemeinsamen Stunden, die lustigen Ausflüge und zahlreichen Minuten auf dem Platz erinnern. In diesen dunklen Stunden möchten wir vor allem der Familie, Hilde, Manni und Marian, sowie ihrem Freund Tobias viel Trost und Kraft schenkn. Alina mir vomissn di! Mir wearn di olbm in insere Gedonkn und Herzn bei ins hobm!

Ruhe in Frieden 🖤

Auch der Präsident des italienischen Verbandes der Amateurfußballer, Cosimo Sibilia, drückte im Namen des gesamten Verbandes dem Verein sowie den Angehörigen und Freunden der jungen Spielerin sein tief empfundenes Beileid aus.

