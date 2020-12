Das Christkind kann heuer mit dem Schlitten kommen

Bozen – Die Covid-19-Regelung des Staats, das anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes erlassen wurde, fällt streng aus und soll dafür sorgen, dass Feiern nur in kleinem Kreis stattfinden. Dafür wird uns dieser Winter so gut wie sicher ein weißes Weihnachten bescheren, berichtet Alto Adige online.

Pisten mit einem Streifen Kunstschnee in der Mitte und matschbraunen Wiesenabschnitten am Rand, wie sie in den vergangenen Jahren häufig zu sehen waren, soll es heuer nicht geben. Das klingt fast wie eine Ironie des Schicksals, denn wegen der Corona-Krise sollen heuer die Skigebiete über die Weihnachtsfeiertage geschlossen bleiben.

Auf den Bergen in Ulten und Martell liegen derzeit rund zwei Meter Schnee, am Brenner, am Reschen und in Innichen sind es zwischen 75 und 80 Zentimetern.

Auch im Vinschgau, im Pustertal und in Gröden ist rund ein halber Meter Neuschnee gefallen. Dass der Schnee bis Weihnachten dahin schmilzt, ist eher unwahrscheinlich. Ob auch Bozen in ein weißes Kleid gehüllt bleibt, ist allerdings noch ungewiss.

In der Landeshauptstadt hat der Regen viel vom Neuschnee weggeschwemmt. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, soll es in den kommenden Tagen keine weiteren Niederschläge mehr geben. Wie es dann weitergeht, steht noch nicht fest.