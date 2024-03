Das Staunen in der Nacht

Bozen/Leifers – Was sich zuletzt in den Nachtstunden in Südtirol so alles abspielt, lässt so manchen Zeitgenossen zumindest staunen: Blutige Raubüberfälle, ein Mann, der mit Lautsprecher durch Bozen zieht und jetzt das.

Die Carabinieri von Neumarkt haben am 29. Februar vier Personen auf freiem Fuß wegen Hehlerei angezeigt. Es geht um ein Auto, das einem Gastronomen zwei Tage zuvor entwendet worden war. Gegen 3.00 Uhr hielten die Exekutivbeamten den Ford Fiesta in St. Jakob bei Leifers im Rahmen eines Kontrollpostens an.

Die vier volljährigen Insassen – zwei davon ohne festen Wohnsitz – konnten sich nicht erklären. Auch der elektrische Trittroller sowie die vier Säcke mit Mehl im Kofferraum blieben nicht kommentiert.

Neben der Anzeige wegen Hehlerei wurde der Fahrer des Pkw auch angezeigt, weil er ohne Führerschein unterwegs war. Mehr noch: Er hatte nie den Führerschein gemacht.

Das Auto sowie die Mehlsäcke wurden dem rechtmäßigen Eigentümer, einem in Bozen wohnhaften Pizzeria-Betreiber, rückerstattet. Er zeigte sich überaus glücklich.

Wem der Trittroller gehört, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.