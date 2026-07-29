Der ärztliche Bereitschaftsdienst in Bozen zieht um

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Mit 31. Juli 2026 übersiedelt der ärztliche Bereitschaftsdienst des Gesundheitsbezirks Bozen von seinem bisherigen Sitz in der Galileo-Galilei-Straße in das neue Gemeinschaftshaus am Loew-Cadonna-Platz.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst, der inzwischen die Bezeichnung „Dienst für Betreuungskontinuität“ trägt, ist von Montag bis Sonntag (auch an Feiertagen) von 20.00 bis 8.00 Uhr erreichbar. Tagsüber steht den Bürgerinnen und Bürgern am gleichen Ort das Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten (AKD) als Anlaufstelle für dringende, jedoch nicht schwerwiegende gesundheitliche Probleme zur Verfügung

Der Zugang in den Nachtstunden erfolgt nach telefonischer Kontaktaufnahme (Tel. 0471 43 82 88) für die Bevölkerung von Andrian, Eppan, Bozen, Branzoll, Kaltern, Fraktion Kardaun (Gemeinde Karneid), Leifers, Mölten, Nals, Jenesien, Terlan und Pfatten.

Mit dem Umzug in das Gemeinschaftshaus Loew Cadonna befindet sich der ärztliche Bereitschaftsdienst künftig an einem zentralen und leicht zugänglichen Standort. Gemeinsam mit dem Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten gewährleistet er dort eine wohnortnahe medizinische Versorgung rund um die Uhr.