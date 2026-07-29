Porsche unter Lkw 30 Meter mitgeschleift

Von: Sophia Molitor

Toblach – Auf der SS51 in Toblach hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Tanklastwagen und einem Porsche ergeben. Glücklicherweise haben beide beteiligten überlebt.

Der Porsche geriet unter einen mit Treibstoff beladenen Tanklastwagen und wurde rund 30 Meter mitgeschleift. Anschließend wurde die Freiwillige Feuerwehr Toblach zum Unfall alarmiert. Wie es zu der Kollision kam, ist bislang noch unklar. Sowohl der Porschefahrer als auch der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle, die Gewährleistung des Brandschutzes und unterstützte ebenfalls die Bergung der Fahrzeuge. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Carabinieri ermitteln nun die genaue Unfallursache.