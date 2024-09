Der erste Schnee ist in Südtirol angekommen

Von: mk

Bozen – Die ersten Schneeflocken in Südtirol sind gefallen – vorerst nur im Hochgebirge. Weiß war es unter anderem am Stilfser Joch. Am Donnerstag und am Freitag soll es noch weiter herunter schneien, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X (vormals Twitter) schreibt.

Hallo Winter. Heute nur im Hochgebirge wie hier am Stilfser Joch, am Donnerstag/Freitag schneit es noch weiter herunter, vor allem am Alpenhauptkamm. ☃️ pic.twitter.com/PkMiDNDb0e — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 9, 2024

Erstmals seit dem 5. Juli zeigt die Temperatur auf Südtirols höchster Wetterstation am Signalgipfel des Wilden Freigers in Ridnaun auf einer Höhe von 3.390 Metern über den Meeresspiegel außerdem wieder Minus an. Damit endet heute die längste frostfreie Periode im Hochgebirge seit Messbeginn. „Ein später Trost für die Gletscher“, meint Peterlin auf X.

Schnee hat es auch auf der Stettiner Hütte in Ötztaler Alpen bei Pfelders auf einer Höhe von 2.875 Meter über dem Meer gegeben, wie aus „Florians Wetterseite“ auf Facebook hervorgeht.

Am morgigen Dienstag sorgt ein Zwischenhoch noch für freundliches und nachmittags für warmes Wetter. Der Tag verläuft recht sonnig, vor allem am Alpenhauptkamm ziehen zeitweise ein paar dichtere Wolken durch.

Zweite Wochenhälfte bringt Abkühlung

Am Mittwoch werden die Wolken allerdings mehr, etwas Sonne geht sich höchstens am Vormittag aus. Im Tagesverlauf muss man mit Regenschauern rechnen. Am Abend regnet es verbreitet, die Schneefallgrenze liegt noch im Hochgebirge.

Der Donnerstag verläuft trüb und teils regnerisch, der Schwerpunkt der Niederschläge liegt am Hauptkamm sowie in den Dolomiten. Schnee fällt bis 2000 Meter, im Norden auch schon tiefer. In den Tälern frischt kühler Nordwind auf.

Am Freitag regnet und schneit es vor allem am Alpenhauptkamm, abseits davon trocknet kühler Nordwind die Luft ab, es überwiegen aber weiterhin die Wolken. Auch am Samstag im Norden Niederschläge, im Süden trocken, windig und kühl.