Der Herbst war überraschend gewöhnlich – Sonne zieht sich zurück

Sonntag, 30. November 2025 | 12:12 Uhr
Von: mk

Bozen – Heute endet nicht nur der November, sondern auch der meteorologische Herbst. Dieser war überraschend gewöhnlich, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt.

Der Herbst sei schlicht „durchschnittlich“ gewesen, schreibt Peterlin auf der Nachrichtenplattform X. „Ein zu warmer September sowie ein leicht zu kühler Oktober und November ergaben insgesamt einen ausgeglichenen Herbst“, so der Meteorologe.

Die Jahresbilanz zeigt dagegen ein Plus, was die Temperaturen in Südtirol anbelangt. In Bozen war es demnach im Schnitt um 0,9 Grad wärmer.

Während am heutigen Sonntagvormittag überwiegend die Sonne strahlte, hat es im November im Tal bereits winterliche Vorboten gegeben – und auch der Dezember startet voraussichtlich mit etwas Schnee.

Mit einer südwestlichen Höhenströmung werden am Sonntag vor allem in der Höhe teils feuchte Luftmassen herangeführt. Anfangs ist es teils sonnig, schon bald tauchen aus Westen aber dichtere Wolkenfelder auf und die Sonne gerät in den Hintergrund.

Am Montag gelangen aus Süden feuchte Luftmassen nach Südtirol. An der Alpennordseite ist eine schwache Kaltfront wetterbestimmend.

Das Wetter am Montag

Die Wolken überwiegen mit ein paar sonnigen Auflockerungen, am freundlichsten verläuft der Tag im Vinschgau. Am Alpenhauptkamm kann es in der Früh leicht schneien.

Wettervorhersage

Am Dienstag gibt es vielerorts Hochnebel, der nur langsam auflockert. Auch am Mittwoch wechseln dichtere Wolken mit sonnigen Abschnitten. Der Donnerstag bringt weiterhin viele Wolken, die Sonne kommt nur zeitweise zum Vorschein. Am Freitag zeigt sich die Sonne voraussichtlich wieder länger.

Bezirk: Bozen

