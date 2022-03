Moskau – „Der Krieg mit der Ukraine ist ein Verbrechen.“ Mit diesen Worten hat sich ein mutiger russischer Pilot der staatlichen Fluggesellschaft “Pobeda” die Zustimmung und die Sympathie vieler seiner Landsleute und der Menschen im Westen geholt. Gleichzeitig brachte er sich mit der Durchsage in Gefahr, denn das Wort “Krieg” ist in Russland bekanntlich verboten. Der Überfall auf die Ukraine muss in Russland bekanntlich “Sonderoperation” genannt werden, sonst drohen jahrelange Gefängnisstrafen.

Umso bemerkenswerter sind Menschen wie dieser Pilot, die sich dem System nicht unterwerfen wollen. Auch jene Russen, die gegen den Krieg auf die Straße gehen, gehören dazu. Mittlerweile sollen rund 14.000 Menschen in Russland verhaftet worden sein, weil sie sich öffentlich gegen den Krieg ihres Landes in der Ukraine ausgesprochen haben.

Der Pilot in dem Flugzeug wies in der Durchsage darauf hin, dass er nicht im Namen der Airline spreche.

Nachdem er diese Durchsage gemacht hatte, applaudierten viele Fluggäste. Es zeigt, dass er das ausgesprochen hat, was viele Russen denken und es zeigt vor allem, dass es nicht ein Krieg der russischen Bevölkerung gegen die Ukraine ist, sondern Wladimir Putin und sein Machtapparat dafür verantwortlich sind.

Was den mutigen Piloten jetzt erwartet, ist allerdings unklar.

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 11, 2022