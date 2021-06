Der letzte Intesivpatient – VIDEO

Bozen – In einer weiteren Episode der Reihe “wellenbrecher” liefert der Südtiroler Filmemacher Andrea Pizzini erneut Einblicke in die Corona-Intensivstation in Bozen – die diesmal weit erfreulicher ausfallen.

Im Mittelpunkt stehen Pfleger Armin und der letzte Intensivpatient: Am 6 Juni ist der letzte Covid-19-Patient von der Bozner Landesintensivstation verlegt worden.

Der Sommer wird uns voraussichtlich eine Verschnaufpause gewähren. Hoffentlich kehrt im Herbst die Pandemie nicht wieder mit derselben Härte zurück.

Armin kann die Stille, die im leeren Raum herrscht, kaum glauben. Nur das summende Geräusch einer Maschine ist zu hören, die über mehrere Tage hinweg laufen und sämtliche Keine abtöten wird.

Erst jetzt spürt der Intensivpfleger die Müdigkeit in sich hochsteigen. Die Notsituation habe viel Kraft gefordert, das merke er erst jetzt. Er warnt davor, das Virus und die Krankheit zu verharmlosen. In Sachen Impfung erinnert er daran, dass jeder auch eine Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber trage.