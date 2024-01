Der Rivale zückt ein Messer

Meran – In Meran ist am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr ein Streit in einer Bar in Untermais eskaliert. Ein Italiener und ein Albaner sind aneinandergeraten, weil sie beide Interesse für dieselbe Frau hegen. Einer der zwei Männer hat auch ein Messer gezückt.

Glücklicherweise waren zwei Alpini in Zivil anwesend, die das Schlimmste verhindert haben. Wie ein Augenzeuge berichtet, soll der Albaner seinen Rivalen zunächst am Telefon angerufen und ihn mitten in der Bar sogar mit dem Tod bedroht haben – bis der Italiener prompt im Lokal auftauchte und das Messer bereits bei sich hatte.

Der Albaner, der es mit der Angst zu tun bekam, verschanzte sich in der Damentoilette. In der Zwischenzeit sind die Militärangehörigen eingeschritten und haben den Mann mit dem Messer beruhigt. Anschließend verließ dieser das Lokal.

Auch die Frau, um die es geht, soll kein unbeschriebenes Blatt sein und bereits ein halbes Dutzend Vorstrafen für sich verbuchen, wie die die Zeitung Alto Adige schreibt. Die Frau ist in der Vergangenheit immer wieder mit neuen Männerbekanntschaften im Lokal aufgetaucht ist und wurde aufgrund ihres provakanten Verhaltens mehrmals hinausgeworfen. Die Ordnungshüter sind ebenfalls am Ort des Geschehens aufgetaucht und haben unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras sichergestellt.

Einem anderen Zeugen zufolge sei es erst kürzlich in der Zone zu Auseinandersetzungen zwischen Migranten wegen Drogen gekommen. In einem Fall sei sogar eine Pistole aufgetaucht. Unter den Anrainern nimmt der Unmut zu.