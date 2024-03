Der Sucht begegnen, den Alltag gestalten

Bruneck – Seit Ende Februar können sich im Josefsheim in Bruneck Menschen treffen, die an einer Abhängigkeits- oder Missbrauchsstörung leiden, davon geheilt sind und Begleitung, Austausch oder Unterstützung suchen. Am 27. Februar hat der Verein HANDS den neuen Treffpunkt im östlichen Hauptort Südtirols in Anwesenheit von Freiwilligen, ehemaligen Patienten, Vereins-Mitarbeitern und Mitarbeitern des SerD Bruneck (Dienst für Abhängigkeitserkrankungen) vorgestellt. Der Treffpunkt ist für die Besucherinnen und Besucher kostenlos. Er wird in Konvention mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb geführt, Interessierte melden sich zu den Tätigkeiten an und die Angebote werden auf sie angepasst.

Der Verein HANDS begleitet jährlich in ganz Südtirol rund 1.500 Menschen mit Alkohol-, Medikamenten- und Glücksspielproblemen. Personen aus dem östlichen Landesteil können sich ab sofort im HANDS-Treffpunkt in Oberragen 14 in Bruneck treffen, sich austauschen und mit freiwilligen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten. Gemeinsam unternehmen sie Spaziergänge, können sie sich an Malkursen und Beschäftigungsworkshops beteiligen und gemeinsam essen. Auch künstlerische und andere Aktivitäten werden je nach Interesse der Gäste angeboten. Eine Anmeldung ist notwendig.

Das Wichtigste sei, dass die Menschen zusammenkommen und sich verstanden fühlen, sagte Bruno Marcato bei der Eröffnung am Dienstagnachmittag, 27. Februar. Bruno Marcato ist Psychotherapeut und Geschäftsführer des Vereins HANDS. Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Direktor des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen Bruneck (SerD) Dr. Dietmar Liensberger hat er durch den Eröffnungstag begleitet, der den Start der neuen Einrichtung im Josefsheim in Bruneck markierte: „Die Überwindung von Depression und Sucht erfordert Veränderungen im Leben, aber auch eine starke Bindung an Menschen, die sie durch die Einsamkeit begleiten, in der sich suchtkranke Menschen oft befinden.“ Das neue Begegnungsort und Treffpunkt sei ein gesunder und einladender Ort, wo Menschen sich auf Augenhöhe treffen, wo sie nicht bewertet, aber unterstützt werden. Alle Aktivitäten zielen auf Gesundheit und ausgewogene Lebensgestaltung von Interessierten, Betroffenen und ehemaligen Patienten ab. Bruno Marcato freut sich über die angenehm erlebte Atmosphäre: „Da haben sich Menschen nach langer Zeit wieder und andere zum ersten Mal getroffen.“ Es sei großes Interesse an den gesundheits- und beschäftigungsorientierten Angeboten spürbar gewesen.

Freiwillige aus Bruneck und Umgebung haben sich beteiligt, weitere Freiwillige werden gesucht. Wer im neuen Treffpunkt von HANDS mitarbeiten möchte oder Unterstützung braucht, kann sich gerne an die Bezugspersonen des Projekts Andrea Frenes und Astrid Hochgruber unter Tel. +39 38807 66628 oder Mail centrebk@hands-bz.it wenden. Besucherinnen und Besucher können den Treffpunkt für verschiedene Tätigkeiten benutzen und selbst Ideen dafür einbringen.