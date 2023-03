Der „Truck“ der Staatspolizei in Brixen

Brixen – Am Donnerstagvormittag, den 23. März, wird der “Truck” der Staatspolizei an der zehnten Ausgabe von “Una vita da social – Ein soziales Leben“ einer von der Europäischen Kommission und dem Ministerium für Bildung und Verdienst kofinanzierten Bildungskampagne – auf dem Hartmannplatz in Brixen teilnehmen.

Im Inneren, des mit modernster Technik ausgestatteten “Trucks”, finden im Laufe des Vormittags einige Sensibilisierungsveranstaltungen statt, zu denen sich einige deutsch- und italienischsprachige Mittelschulklassen angemeldet haben.

Mitarbeiter der Staatspolizei, der Sektion für Cyber-Sicherheit Bozen und der Verkehrspolizei Bozen werden mit den Schülern eine Reihe von Argumenten zum Bildungsthema “Auf der Straße wie im Netz” erörtern.

So werden nicht nur die wichtigsten Gefahren des Internets, sondern auch die wichtigsten Verhaltensregeln im Straßenverkehr und die daraus resultierenden Gefahren bei Verstößen aufgezeigt.

Auf dem Hartmannplatz werden auch andere Mitarbeiter der Staatspolizei anwesend sein, die im Polizeikommissariat der Bischofsstadt Dienst tun: die Spurensicherung und Beamte des Streifendienst mit einer Alfa Romeo Giulia, die den Anwesenden das leistungsstarke Fahrzeug, das seit kurzem zum Fuhrpark gehört, sowie die Tätigkeit der Abnahme von Fingerabdrücken und anderen Spuren an Tatorten zeigen werden.

Diese Initiative ergänzt die zahlreichen anderen Aktivitäten, mit denen die Staatspolizei die Bürgerinnen und Bürger für Risiko- und Gefahrensituationen in allen Bereichen des täglichen Lebens sensibilisieren will.