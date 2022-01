Der Winter kehrt zurück

Bozen – Nach der Rekordwärme auf den Bergen wird es die kommende Woche wieder deutlich kälter bzw. “normal” für die Jahreszeit. Darauf macht Dieter Peterlin auf Twitter aufmerksam. Außerdem verspricht der Landesmeteorologe wieder weiße Landschaften.

„Nach einer langen Durststrecke ist auch wieder Schnee in Sicht“, twittert Peterlin. So sollen einige Zentimeter in den höheren Lagen am Mittwoch fallen. Den Neuschnee bringt eine Kaltfront mit sich.

Hoher Luftdruck hat am heutigen Sonntag weiterhin das Wetter in Südtirol bestimmt. Untertags war es recht sonnig. Die hohen Wolkenfelder wurden aber zunehmend dichter und schwächten die Sonne mehr und mehr ab.

Der Alpenraum liegt unter schwachem Hochdruckeinfluss in einer kräftigen westlichen Höhenströmung. Der Montag bringt einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Am sonnigsten wird es Richtung Süden.

Am Dienstag geht es wechselnd bewölkt und zeitweise sonnig weiter. Der Mittwoch verläuft unbeständig, in der Früh und am Vormittag regnet und schneit es verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 1200 Metern Höhe. Am Nachmittag klingen die Niederschläge mit Nordföhn ab und die Wolken lockern etwas auf.