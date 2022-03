Deutlicher Anstieg: 1.113 Neuinfektionen in Südtirol – zwei Todesfälle

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 762 PCR-Tests untersucht und dabei 79 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 1.034 positive Antigentests. Es ist ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen, die zuletzt eher auf niedrigerem Niveau rangierten. Das macht sich auch in der Wocheninzidenz spürbar, die auf 670 anzieht.

Seit gestern hat das Coronavirus für zwei weitere Todesfälle gesorgt.

Die Lage in den Krankenhäusern ist hingegen weiterhin stabil: 63 Covid-Patienten befinden sich auf den Normalstationen, einer auf der Intensivstation.

5.618 Südtiroler sind derzeit in Quarantäne.

Bisher (08.03.) wurden insgesamt 848.731 Abstriche untersucht, die von 295.315 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (07.03.): 762

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 79

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 193.844

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 848.731

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 295.315 (+185)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.361.141

Durchgeführte Antigentests gestern: 7.428

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 1.034

Nasenflügeltests, Stand 07.03.: 1.455.006 Tests gesamt, 18.344 positive Ergebnisse, davon 2.571 bestätigt, 483 PCR-negativ, 15.290 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 07.03.2022 nach Altersgruppen:

0-9: 146 = 13%

10-19: 264 = 24%

20-29: 121 = 11%

30-39: 146 = 13%

40-49: 155 = 14%

50-59: 148 = 13%

60-69: 64 = 6%

70-79: 39 = 4%

80-89: 21 = 2%

90-99: 9 = 1%

100+: 0 = 0%

Gesamt: 1113 = 100%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 63

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 43 (Stand 07.03.)

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 6

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1

Verstorbene: 1.418 (+2: 1F 80-89, 1M 90+)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 5.618

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 288.032

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 293.650

Geheilte Personen insgesamt: 187.208 (+307)



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.