Deutsche Wanderin zieht sich offene Unterschenkelfraktur zu

Meran – Am Montag ist eine deutsche Wanderin zur Mittagszeit in der Nähe der Rotwandhütte auf 1.817 Metern Höhe im Wandergebiet Meran 2000 so unglücklich ausgerutscht, dass sie sich eine offene Unterschenkelfraktur zugezogen hat.

Ihr Mann setzte daraufhin den Notruf ab. Es wurde die Bergrettung Meran verständigt, welche den Rettungshubschrauber Pelikan 1 direkt zum Unfallort sandte, da hier die medizinische Versorgung im Vordergrund stand.

Ein Einsatzwagen fuhr parallel dazu zum Unfallort. Der Notarzt hatte die Verunfallte mittlerweile versorgt, so dass die Bergrettung Meran beim Abtransport half und den Ehemann ins Tal zu seinem Fahrzeug brachte.

Die Patientin wurde ins Krankenhaus Meran geflogen. Der Einsatz dauerte ungefähr eine Stunde.