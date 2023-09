Deutscher [58] stirbt in Südtirol vor Augen seiner Frau

Moos in Passeier – Im Südtiroler Passeiertal auf der Timmelsjochstraße zwischen Moos und Rabenstein im Hinterpasseier ist am Dienstag Wolfgang M. (58) aus Mainz in Rheinland-Pfalz bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Deutsche war gegen 11.45 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Passhöhe unterwegs gewesen. Beim Überholen eines Autos touchierte er laut dem Tagblatt Dolomiten eine ebenfalls in Richtung Joch fahrende Radlerin leicht.

Danach verlor der 58-Jährige die Kontrolle über sein Bike, prallte frontal gegen einen talwärts fahrenden Pkw und stürzte. Der Aufprall war so heftig, dass Wolfgang M. noch an der Unfallstelle verstarb. Die Rettungskräfte des Teams des Notarzthubschraubers Pelikan 1 und des Weißen Kreuzes Passeiertal konnten nichts mehr für den Urlauber aus Deutschland tun. Die Fahrradfahrerin – aus Baden-Württemberg – erlitt hingegen leichte Verletzungen.

Besonders tragisch: Die Frau des Unfallopfers, die hinter Wolfgang M. auf ihrem Motorrad unterwegs war, musste das Unglück mitansehen. Sie wurde von der Notfallseelsorge betreut.