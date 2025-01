Deutscher Urlauber auf Piste in Obereggen gerettet

Von: mk

Obereggen – Kurz vor 10.00 Uhr ist am Montagvormittag die Pistenrettung des Weißen Kreuzes an die Laner Alm in Obereggen gerufen worden.

Ein 56-jähriger deutscher Urlauber hatte auf der Piste einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.

Durch das schnelle Eingreifen der Pistenrettung des Weißen Kreuzes, der Staatspolizei und der Carabinieri konnte mithilfe eines Defibrillators der Kreislauf des Mannes wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.

Der Notarzt übernahm anschließend weitere Maßnahmen. Der 56-Jährige wurde vor Ort weiter stabilisiert und mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus nach Bozen geflogen.