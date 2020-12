Die ersten Impfungen in Südtirol

Bozen – Das Gesundheitsressort des Landes und der Sanitätsbetrieb stehen in engem Kontakt in Rom. Am 27. Dezember sollen in Südtirol die ersten 125 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Bei der Aktion handelt es sich vor allem um eine symbolische Geste. In den Genuss der Impfung kommen Ärzte und Krankenpfleger des Bozner Krankenhauses.

Der Impfung soll bereits ab der ersten Spritze wirken. Für einen vollständigen Schutz ist allerdings eine zweite Dosis nötig, die einen Monat später verbreicht wird.

Der Impfstoff von Pfizer und Biontech wird per Flugzeug von Belgien nach Rom geflogen. Anschließend wird er nach Verona transportiert. Von dort bringen ihn die Alpini nach Trient, wo vorwiegend die Lagerung bei Temperaturen von minus 70 Grad geplant ist. Dann geht es weiter nach Bozen.

Sobald der Impfstoff ausgeliefert ist, muss er innerhalb weniger Stunden verabreicht werden. Bis Jahresende sollen weitere 5.800 Dosen nach Südtirol geliefert werden. Die restlichen 27.521 Dosen werden innerhalb Jänner erwartet.