Die Moderne Strahlentherapie des Prostatakarzinoms

Bozen – Diesen Freitag, 26. Mai, findet ab 14.00 Uhr der zweite Termin der Weiterbildung “Moderne Strahlentherapie”, organisiert vom Dienst für onkologische Strahlentherapie des Südtiroler Gesundheitsbetriebs, statt.

Die Weiterbildungsveranstaltung richtet sich an Fachleute des Gesundheitsbetriebs und findet im Kongressaal des Dienstes für Strahlentherapie des Gesundheitsbetriebes in der Bonvicini Klinik Bozen statt.

Der Schwerpunkt des Tages liegt auf der Behandlung von Prostatakrebs, der häufigsten Krebsart bei Männern in Italien (19,8 Prozent lt. AIRC).

Ziel der Weiterbildung ist es, einen multidisziplinären Ansatz zu fördern, um den Patienten den bestmöglichen Therapieplan zu gewährleisten und die Lebensqualität so weit als möglich zu erhalten.

Die Strahlentherapie bei Prostatakrebs ist, neben der Chirurgie, eine der wichtigsten Behandlungsmethoden. Die Verwendung moderner Technologien, einschließlich künstliche Intelligenz, erlaubt es, präzise und gezielte Behandlungen durchzuführen. Daher lassen sich eventuelle Nebenwirkungen einschränken und begrenzen.

„Wir haben die Weiterbildung “Moderne Strahlentherapie”, welche mit dem Termin am Freitag, zum Thema Prostatakrebs in die zweite Runde geht, so konzipiert, dass sich Fachleute aus verschiedenen Disziplinen treffen und Informationen austauschen“, erklärt Martin Maffei Primar des Dienstes für Strahlentherapie des Gesundheitsbetriebes, „damit alle Fachleute, die an der Behandlung eines Patienten, der sich einer Strahlentherapie unterzieht, beteiligt sind, wissen, welche internen Prozesse starten, welche Technologien verwendet werden aber auch, warum sie an der Betreuung eines Krebskranken beteiligt sind. Die Planung, der Ablauf und die Abwicklung von möglichen Nebenwirkungen sind voneinander abhängige Maßnahmen, die für den Erfolg der Behandlung eine entscheidende Rolle spielen.“

Auf den Termin am Freitag, 26. Mai, zur Strahlentherapie bei Prostatakrebs, wird im Herbst ein Termin zum Thema Brustkrebs folgen.